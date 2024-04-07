Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, seyir halindeki askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda 6 asker yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, vatandaşların yardımı ile aracın dışına çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı.