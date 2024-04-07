Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Van-Hakkari karayolu üzerinde seyir halinde olan askeri araç şarampole yuvarlandı. Gerçekleşen kazada, 6 asker yaralandı.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, seyir halindeki askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda 6 asker yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, vatandaşların yardımı ile aracın dışına çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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