Van'da başlayan olaylar diğer illere de sıçradı: Ateş yakıp yolları kapattılar

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, sabah saatlerinde yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının elinden alındığını açıkladı.

Van İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine yüzlerce kişi parti binası önünde bir araya geldi.

Kalabalık ardından sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı.

Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı.

Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.

VAN'DAKİ OLAYLAR GECE DE DEVAM ETTİ

Gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.

Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericiler birçok yerde yolları kapatarak ateşler yaktı. Polis, protestoculara basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

HAKKARİ

Hakkari'de de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Kent merkezindeki Bulvar Caddesi ile Yüksekova'daki Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelenler, yürüyüş yapmak istedi.

Polisin izin vermemesi üzerine ara sokaklara dağılan göstericiler, polise taş atmaya başladı.

Bazı işyerleri ile park halindeki araçların camları hasar görürken, ismi öğrenilmeyen bir kişi havaya silahla ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, silahla ateş eden şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Güvenlik önlemi alan polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Olaylara Jandarma Özel Harekat Ekipleri de müdahale etti.

Yüksekova'da 8 kişi gözaltına alındı.

SİİRT

Siirt'te DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, parti önünde açıklama yapılabileceğini ancak yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş ve DEM Parti İl Başkanı Eşref Tekin'in de bulunduğu grup, Güres Caddesi'ne kadar yürüdü.

Sarıtaş, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Uyarılara rağmen yürümeye devam eden grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN

Batman’da DEM Parti'nin il binası önünde düzenlenen kutlamada, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ve kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük konuşma yaptı.

Programın ardından adliye binasına doğru yürümek isteyen, uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve yasa dışı slogan atan gruba polis müdahale etti.

Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde cadde ve sokaklara çıkan göstericiler, yolları kapatıp ateşler yaktı. Polis ekiplerinin kullandığı TOMA’lara molotof kokteylleri atıldığı görüldü.

BİTLİS

Bitlis'te kesin olmayan seçim sonuçlarına itiraz etmek için DEM Parti Bitlis İl Başkanlığı toplanarak yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde de bazı cadde ve sokaklar barikatlarla kapatılarak ateşe verildi. Bazı kişilerin havai fişekler kullandığı görüldü.

DİYARBAKIR

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhan Eren ve DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük'ün de aralarında bulunduğu grup, İl Seçim Kurulu binası önünde toplandı.

Küçük, yaptığı açıklamada, Van halkının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na mazbata verilmediği yönündeki haberler yanlıştır. Bu bilgi doğru değildir. Buraya Van'a dair açıklama yapmaya geldik. YSK ile bir görüşme yaptık. YSK'nin itirazları alma süresi var. Bu süreler tamamlandı. Bu ayın 7'sine kadar süre işletilecek. Mazbata verilmedi haberi yanlıştır."

Açıklamaların ardından grup, yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL

Öte yandan İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinde de gösteri yürüyüşleri düzenlendi.