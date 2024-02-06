Van'da bir çığ evi yıktı

Van'da bir evin üzerine çığ düşerken, ekipler ise bölgeye gitmek için tipiye rağmen yoğun mücadele veriyor. Ekipler, fırtınaya karşı koyarak bölgeye gitmeye çalışıyor.

Seydibey Mahallesi’nde gece vakti gelen çığ, Ali İzgi’nin evine çarptı. Çığ, evin iki odasını hasara uğrattı, ancak kimse ölmedi veya yaralanmadı. Bölgede hava koşulları kötüleşiyor.

Çığ sonrası Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut ile AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, mahalleye ulaşmak için mücadele ediyor.