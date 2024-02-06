Van'da bir çığ evi yıktı

Kaynak: İHA
Van'da bir çığ evi yıktı
Van’ın Özalp ilçesinde çığ bir evin üzerine düştü. 2 odada hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler çığ düşen mahalleye gidebilmek için zorlu tabiat şartlarıyla mücadele idiyor.

Van'da bir evin üzerine çığ düşerken, ekipler ise bölgeye gitmek için tipiye rağmen yoğun mücadele veriyor. Ekipler, fırtınaya karşı koyarak bölgeye gitmeye çalışıyor.

Seydibey Mahallesi’nde gece vakti gelen çığ, Ali İzgi’nin evine çarptı. Çığ, evin iki odasını hasara uğrattı, ancak kimse ölmedi veya yaralanmadı. Bölgede hava koşulları kötüleşiyor.

Çığ sonrası Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut ile AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, mahalleye ulaşmak için mücadele ediyor.

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