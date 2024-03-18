Van'da bir yanda sis diğer yanda çığ

Van’da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden sağanak yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde yer alan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde etkili olan sis şoförlere zor zamanlar yaşattı.

Vatandaşlar araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

BİR YANDA SİS DİĞER YANDA ÇIĞ

2 ay önce Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu yol halen ulaşıma kapalı. Güzergahın kapalı olmasından dolayı Bahçesaray halkı 250 kilometre mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahını kullanarak Van'a gidip geliyor.

Dün akşamdan beridir etkili olan kar yağışı ile birlikte Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü. Çığın düşme anında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önünde engel oldu. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını devam ettiriyor.