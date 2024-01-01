Van'da bir yılda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van'da bir yılda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Van’da bir yılda yapılan operasyonlarda, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, bin 247 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da yıl boyunca ele geçirilen uyuşturucu madde sayısı, Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Van Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik bir yılda yürütülen operasyonlar neticesinde, 8 ton 488 kilo 834,52 gram esrar, 816 kilo 249,85 gram eroin, 580 kilo 507,23 gram metamfetamin, 68 kilo 578,5 gram skunk, 43 bin 864 adet sentetik ecza, 20 bin 725 adet extacy, 21 kilo 454,4 gram afyon, 6 kilo 188,95 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1.128,91 kök kenevir ve 118,28 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Toplam 995 olay kapsamında bin 247 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

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