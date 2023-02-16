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Van’da buruk kar sevinci

Vanlılar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle uzun zamandır bekledikleri kar yağışına sevinemediler.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:57
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Van’da buruk kar sevinci

Van’da buruk kar sevinci
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İHA'nın haberine göre, Van’da son zamanlarda artan soğuklar, yerini kar yağışına bıraktı. Dün itibariyle aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle 67 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri öğle saatlerine kadar bölgede kar yağışı beklediklerini ifade ederek, don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulundular.
Bu sene adeta kar yağışına hasret kaldıklarını ifade eden vatandaşlar ise Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kar yağışına sevinemediklerini belirttiler. 

Bölge olarak kar yağışına hazır olduklarını aktaran Metin Ertan isimli vatandaş, “Bu durumda deprem bölgesindeki insanları çok merak ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Böyle bir durumda onlar soğukta ne yapıyorlar, hayatlarına nasıl idame ediyorlar noktasında üzülüyoruz. Bu kış artık bize bahar gibi geliyor. Biz artık alıştık kışa ama o bölgedeki insanlar içimizi sızlatıyor” dedi.

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