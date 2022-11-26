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Van'da depoda yangın

Van'da bir depoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında kışlık erzak ve kömürler yandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:40
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Van'da depodaki yangında kışlık erzak ve kömürler yandı

Van'da depoda yangın
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Van’ın İpekyolu ilçesinde bir depoda çıkan yangında kışlık erzak ve kömürler yandı.

Alınan bilgilere göre, Değirmen Mahallesi’nde Mehmet Yazlık'a ait depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 4 bölmeden oluşan depodaki 15 torba un, 5 torba patates, peynir, kışlık erzak, 5 ton kömür ve odun yandı. Yangında depodaki tandır evi de kullanılamaz hale geldi.


(Kaynak: İHA)

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