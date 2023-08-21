Van’da dev yılan paniği. Paylaşılan görüntüler gerçek mi?

Vatandaşlar, dev yılanın yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Ancak videonun nerede ve ne zaman çekildiği henüz doğrulanamadı.

Yılanın Boyu 5 Metreyi Geçiyor

Sosyal medyada paylaşılan videoda, yeşil bir alanda uzanan dev yılanın boyunun 5 metreyi geçtiği görülüyor. Yılanın piton türüne ait olduğu ve İran sınırından Türkiye’ye girdiği iddia ediliyor. Videonun Van’ın Saray ilçesinde çekildiği öne sürülüyor.

Vatandaşlar Tedirgin: Yılan Yakalanmalı

Dev yılanın görüntülerini izleyen vatandaşlar, yılanın tehlike oluşturabileceğini belirterek, yetkililerden bir an önce yılanın yakalanmasını istedi. Bazı vatandaşlar, kırsal kesimlerde daha önce de vahşi hayvanların görüldüğünü, bunun iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili olabileceğini söyledi.