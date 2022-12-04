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Van’da dolu yağışı

Van’da kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:20
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Van’da dolu yağışı etkili oldu

Van’da dolu yağışı
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Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Van’da, aniden dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre devam eden ve hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı, daha sonra yerini yağmur yağışına bıraktı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van ve Bitlis’te 6, Hakkâri’de 2 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir” denildi.


(Kaynak: İHA)

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