Van'da eğlenceli görüntüler: Kardan gelin damat ile düğün yaptılar!

Kurak geçen ayların ardından şubat sonunda Erciş ilçe merkezine yağan kar, ilçe halkını sevindirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.

Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen ilçede, yaşları 60-65 yaş arası değişen 6 kişi de kar sevinçlerini kardan damat ve gelin yaparak gösterdi.

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6 kişi, kardan gelin ve damat yaptıktan sonra müzik ve davul eşliğinde halay çekti. Faruk Poyrazoğlu, "Uzun zamandır ilçemize kar yağmıyordu. Dün başlayan yoğun kar yağışı, yüzümüzü güldürdü.

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Ekinlerimiz, yer altı kaynaklarının suya ihtiyacı var. Bu da kar yağışının olması ile mümkündür. Kurak geçen günlerin ardından güzel bir kar yağışı oldu.

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Biz de bunu kutlamak için arkadaşlarla kardan gelin ve damat yapıp, davul ve müzik eşliğinde oynadık" dedi.