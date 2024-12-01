Van’da ev yangını korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da ev yangını korkuttu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece 01.05 saatlerinde ilçeye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Elçibey 1. Sokak üzerinde bulunan Yusuf Arvas'a ait evde meydana geldi.

Sobadan kaynaklı çıktığı tespit edilen yangın ihbarı üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 araç, 12 personel, polis ve tedbir amaçlı 2 ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ev ve evdeki malzemelerde büyük çapta zarar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Van’da ev yangını korkuttu

Van’da ev yangını korkuttu

Van’da ev yangını korkuttu

Van’da ev yangını korkuttu

Van’da ev yangını korkuttu

Van’da ev yangını korkuttu

Van’da ev yangını korkuttu

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