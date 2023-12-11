Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 258 paket sigara, 417 adet cep telefonu, 75,2 litre akaryakıt, 230 adet elektronik sigara, 48 adet elektronik sigara likiti, 228 adet puro, 2 adet akıllı saat, 700 adet ilaç (zayıflama hapı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 19 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

aw095679-01.jpg

aw095679-02.jpg

aw095679-03.jpg

aw095679-04.jpg

aw095679-05.jpg

aw095679-06.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Seçil Erzan'ın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı! Avukatı açıkladı Gündem
Seçil Erzan'ın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı! Avukatı açıkladı
Obezite tedavisinde yeni bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayladı Sağlık
Obezite tedavisinde yeni bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayladı
Ne Fenerbahçe var ne Beşiktaş. İlk 10'da sadece Galatasaray Spor
Ne Fenerbahçe var ne Beşiktaş. İlk 10'da sadece Galatasaray
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu Gündem
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı Yaşam
Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı
Şırnak'ta deprem Gündem
Şırnak'ta deprem