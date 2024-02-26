Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda polis ekipleri, düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 24 paket sigara, 587 adet puro, 273 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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