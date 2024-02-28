Altın fiyatları uçtu, kaçakçılık hortladı! Polis tarta tarta bitiremedi

Son dönemde fiyatları en çok artan ürünler, kaçakçıların da ilgisini çekti. Bu ürünlerdeki fiyat artışı, kaçakçılık faaliyetlerinde de bir artışa neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakkari’de bir altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, Yüksekova’da durdurulan bir otomobilin farklı yerlerine saklanmış 221 kilogram yabancı menşeli kaçak altın ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak altınlar ele geçirildi ve operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, “Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; kaçakçıların ve sahtecilik yapanların peşindeyiz. Halkımızın desteği ve dualarıyla onlara rahat bir nefes aldırmayacağız. Operasyonu koordine eden Valimize ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimize teşekkür ederim. Halkımızın duası sizinle” ifadelerini kullandı.