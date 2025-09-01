Van’da hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Van’da hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yararlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yararlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ovapınar ve Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden başlayan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, her iki mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı
3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı
Galatasaray Cuesta'nın ayrılığını açıkladı: Anlaşma detayları belli oldu!
Galatasaray Cuesta'nın ayrılığını açıkladı: Anlaşma detayları belli oldu!
Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı
Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny İstanbul'da
Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem