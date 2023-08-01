Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimi faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 31 Temmuz 2023 tarihinde Erciş ilçesinde Jandarma sorumluluk sahasında bulunan 3 tarla vasfında taşınmaz ile bir ikamet ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisinin edinilmesi üzerine arama faaliyeti icra edilmiş olup, yapılan aramada 859 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, olay ile ilgili 4 şüpheli yakalanmıştır.

Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.