Van’da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yaptığı aramada 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 858 litre kaçak akaryakıt ve 182 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı” denildi.

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