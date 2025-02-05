Van'da kaçak göçmenler enselendi

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları iki otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, 3 şüpheliye de adli kontrol şartı uygulandı.