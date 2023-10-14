Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Kazada 20 kaçak göçmen yaralandı. Sürücü ve 4 kaçak göçmen ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Sallıdere Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABT 206 plakalı minibüs, Başkale istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi. Minibüste bulunan 20 kaçak göçmen yaralandı.

Kaza sonrası ne oldu?

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralılara çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 20 yaralıdan 12’si Başkale Devlet Hastanesi’ne 8’i de Van’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma

Jandarma bölgede yaptığı araştırma görgü tanıklarının beyanında göre sürücü ve 4 mülteci olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Sürücünün ve kaçan kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, minibüsün hangi ülkeden geldiği, hangi güzergahı izlediği ve hangi amaçla kaçak göçmen taşıdığı da araştırılıyor.