Van’da kar yağışı 142 köy yolunu ulaşıma kapattı

Van’da etkili olan kar yağışı 142 köy yolunun kapanmasına sebep oldu. Uçak seferleri aksadı.

KAYNAK: İHA
Van’da kar yağışı 142 köy yolunu ulaşıma kapattı

Van şehir merkezinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde havanın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Van ve Hakkari için Bölge genelinde havanın kapalı ve çok bulutlu olmasını, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı beklendiği, yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyardı.

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Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan Antalya’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kar yağışı nedeniyle Başkale’de 22, Çatak’ta 16, Erciş’te 23, Gürpınar’da 68 ve Saray ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kar yağışının bu yıl erken olduğunu ve bugün itibariyle yoğun şekilde gerçekleşmesinin zirai açıdan ve su seviyesi düşen Van Gölü için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise Van’ın bu karı beklediğini kaydetti.

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