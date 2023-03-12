Van’da karla mücadele çalışması sürüyor

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü ilkbaharı karşılarken, Van’da 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 4 metreyi geçen karla mücadele çalışması devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle 44 gün önce kapatıldıktan sonra 2 gün önce ulaşıma açılan Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması devam ediyor. Çığ tehlikesi dolayısıyla 44 gün öce ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray karayolu, havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede havanın düzelmesiyle birlikte yolu 2 gün önce tek şeritten ulaşıma açtı. Ekipler, bu gün 6 iş makine ile birlikte 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 4 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.