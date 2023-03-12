12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Van’da karla mücadele çalışması sürüyor

Van’da yer yer 4 metreyi geçen karla mücadele çalışması sürüyor. Ekipler, bölgede havanın düzelmesiyle birlikte kapanan yolları tek şeritten ulaşıma açtı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:40
Takip Et

Van’da karla mücadele

Van’da karla mücadele çalışması sürüyor
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü ilkbaharı karşılarken, Van’da 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 4 metreyi geçen karla mücadele çalışması devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle 44 gün önce kapatıldıktan sonra 2 gün önce ulaşıma açılan Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması devam ediyor. Çığ tehlikesi dolayısıyla 44 gün öce ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray karayolu, havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede havanın düzelmesiyle birlikte yolu 2 gün önce tek şeritten ulaşıma açtı. Ekipler, bu gün 6 iş makine ile birlikte 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 4 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
7
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.