Van’da kartpostallık görüntüler

Kaynak: İHA
Van’da kartpostallık görüntüler

Van'da karla kaplı dağlar ve ile Erçek Gölü'ne dökülen dereler seyirlik manzaralar oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken kar yağışının ardından bastıran soğukla birlikte birçok dere ve göletin yüzeyi dondurdu.

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Van'da hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle kırağı tutan ağaçlar, İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Erçek Gölü'ne dökülen dereler ile kar altında kalan araziler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve birçok yabani kuşa ev sahipliği yapan Erçek Gölü üzerinde oluşan sis bulutu, karlı dağlarla birlikte eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

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