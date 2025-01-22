Van’da kartpostallık görüntüler

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken kar yağışının ardından bastıran soğukla birlikte birçok dere ve göletin yüzeyi dondurdu.

Van'da hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle kırağı tutan ağaçlar, İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Erçek Gölü'ne dökülen dereler ile kar altında kalan araziler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve birçok yabani kuşa ev sahipliği yapan Erçek Gölü üzerinde oluşan sis bulutu, karlı dağlarla birlikte eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.