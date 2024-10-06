Van'da kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş 9 gündür aranıyor. Çalışmalar iskele sahilinde yoğunlaştı

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor.

Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına odaklandı.

Rojin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; termal kamerada devrede

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan çıktıktan sonra geri dönmedi. Arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00'de polise haber verdi.

Kabaiş'in, 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği ve bir arkadaşını da davet ettiği öğrenildi.

Kaybolan Rojin için aramalar da son durum!

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Rojin, annesine markete gidip kahve, su ve kek alacağını söylemişti. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

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Gönüllü arama-kurtarma ekipleri de çalışmalara katılıyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar cihazı ve gönüllü ekiplerin termal kameralı dronu kullanılıyor.

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