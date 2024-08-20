Van'da kazada koyunlar telef oldu

Kazada koyunlar telef oldu

Van-Özalp karayolunda dün gece meydana gelen bir kazada, bir otomobil koyun sürüsüne çarptı ve 21 koyun hayatını kaybetti.

Kaza, Değirmenarkı Mahallesi civarında yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen bir sürücünün idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazaların önüne geçmek için yolda geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Telef olan koyunlar ve kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra, yol tek şerit olarak tekrar trafiğe açıldı.