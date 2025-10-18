Van Spor FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u ağırladı.
Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmasını hakem Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu, Berkan Çetin hakem dörtlüsü yönetti.
Maçın ilk yarısına hızlı başlayan ve rakip takıma karşı kontrataklar geliştiren Van Spor FK, aradığı golü 37. dakikada Ivan Cedric’in ayağından buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda oyuna denge getiren Pendikspor, 85. dakikada Yiğit Fidan’ın kaydettiği golle skoru eşitledi.
88. dakikada Pendikspor’da Dorde Denic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.