Van’da otomobilin LPG tüpü patladı! 2 yaralı

Olay, Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. 65 DH 849 plakalı Opel marka otomobilin LPG tüpü değişimi sırasında, tüp sökülüp yere bırakıldığı anda patladı. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü, ancak iş yerinde bulunan 2 araç hafif hasar aldı. Yangın sırasında iş yerindeki birçok malzeme yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.