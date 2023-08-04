Van'da peş peşe uçurumdan atlayan 130 koyun öldü

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Şehripazar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Yaylada sürü halinde otlayan koyunlardan en öndeki kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark etmeyerek düştü. Bu sırada sürüdeki diğer koyunlar, sürü psikolojisiyle onu takip ederek 70 metrelik uçurumdan atladı. Koyunların atlamasına engel olmaya çalışan çoban başarılı olamadı. 150 koyundan oluşan sürüde 130 koyun düşerek can verdi.



İhbar üzerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme ve tespit çalışmaları yaptı.

"BU OLAYA SÜRÜ PSİKOLOJİSİ DİYORLAR"



Sürüde 11 koyunu olan Abdulmacit Çağan, "Bu olaya, sürü psikolojisi diyorlar. Gece geç saatlerde çobanın haber vermesi üzerine olay yerine geldik. Biz köylüler olarak koyunlarımızı toplu olarak yaylaya gönderiyoruz. Yaklaşık 7 kişinin 130 koyunu burada dağdan atlayarak can verdi. Bir kaç koyun yaralıydı ama onlardan da umudu kestik" dedi.