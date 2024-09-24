Van'da piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 adet külçe altın ele geçirildi.

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 adet külçe altın ele geçirildi.

Van'da takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.H

Van'da takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı. Takibe alınan hafif ticari araç, dün İpekyolu ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirdi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

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