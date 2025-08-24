Van'da su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehrimize su sağlayan bin 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle kentin bazı noktalarında zorunlu su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın ve idari su kayıplarının giderilebilmesi için 48 kilometre uzunluğunda, 1,5 metre çapındaki hattın boşaltılması, onarım sonrası yeniden doldurulması gerekmektedir. Bu işlemler belirli bir zaman aldığından, 24 Ağustos 2025 Pazar günü (bugün) saat 17.00 ile 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59 arasında, aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır. Edremit ilçesindeki Eski Cami, Yeni Cami, Erdem Kent, Mülk, Çiçekli, Kıyıcak, Dilkaya, Enginsu, Andaç, Dönemeç, Çayırbaşı, Gölkaşı, Köşk, Köklü, Yeni Mahalle, Köprüler, Elmalı, Eminpaşa ve Süphan mahallelerinin yanı sıra İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki muhtelif mahallelerde basınç düşüklüğüne bağlı kısmi kesintiler yaşanabilecektir. Çalışmaların en hızlı ve planlı şekilde tamamlanabilmesi için tüm ekiplerimiz arızaya müdahale edecektir. Onarımın bitmesiyle birlikte sular yeniden verilecektir. Kesinti süresince 185 Çağrı Merkezimiz 24 saat esasına göre hizmet verecek, ihtiyaç duyulan bölgelere ve depolara tankerle su takviyesi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur" denildi.