Van’da trafik ekiplerinden ‘Kurban Bayramı’ denetimi

Van’da görevli trafik polisleri, Kurban Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri bilgilendirdi.

Van’da trafik ekiplerinden ‘Kurban Bayramı’ denetimi

İHA'nın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri denetimi yaparak yolcu ve sürücülere bilgilendirme yaptı. Kurban Bayramı arefesinde Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşanıyor.

Bu çerçevede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise otogarda çıkış yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi ve yaz lastiği kontrolü yaptı.

Yapılan denetimde vatandaşlara emniyet kemeri takmanın hayati öneme sahip olduğunu anlatan ekipler, sürücülere de trafik kurallarına uyulması gerektiği uyarısında bulunuldu. Ekipler ayrıca trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla Otogar Kavşağı’nda da drone destekli denetim yaptı. Ekiplerin denetimleri bayram süresince devam edeceği bildirildi.

Trafik polisinin denetimlerinden memnuniyetini dile getiren sürücüler ise yolcularını özellikle emniyet kemeri konusunda uyardıklarını belirterek, denetimlerin de bayram sürecinde artarak devam etmesini istedi.

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