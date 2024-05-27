Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği 06 EEZ 757 plakalı otomobil ile 65 AAZ 136 plakalı kamyonun çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Afet ve Acil Durum (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı, sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası cep telefonları ile görüntü çekmeye çalışan ve ekiplerin çalışma alanını kısıtlayan kalabalığı polis ekipleri güçlükle uzaklaştırırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.