Van'da ulaşıma 'kar engeli! 255 yerleşim yeri kapandı: 25 santimetreyi buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Van’da dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezindeki ana caddelerde de kar temizleme çalışması yapıldı.

​​​​​​​

Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlarla il dışına taşınıyor.

Van'da ulaşıma 'kar engeli! 255 yerleşim yeri kapandı: 25 santimetreyi buldu

Van'da ulaşıma 'kar engeli! 255 yerleşim yeri kapandı: 25 santimetreyi buldu

Van'da ulaşıma 'kar engeli! 255 yerleşim yeri kapandı: 25 santimetreyi buldu

Van'da ulaşıma 'kar engeli! 255 yerleşim yeri kapandı: 25 santimetreyi buldu

Van'da ulaşıma 'kar engeli! 255 yerleşim yeri kapandı: 25 santimetreyi buldu

​​​​​​​

Son Haberler
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı
Galatasaray, Florya projesi için flaş adımı attı
Yürekleri ısıtan dostluk! Birlikte uyuyan kedi ve köpek görenleri şaşırttı
Yürekleri ısıtan dostluk!
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi
Isparta’da 1 saatte 14 araç trafikten men edildi
Tunceli'de kartpostallık görüntüler
Tunceli'de kartpostallık görüntüler
25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!
25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!