Van’da 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Van’ın Edremit ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 30 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor ile yapılan aramada 30 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.