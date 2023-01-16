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Operasyonlarda kaçak telefon ve sigaralar ele geçirildi

Van’da operasyon düzenleyen polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonları ve sigaralar ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:32
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Van'daki operasyonlarda kaçak telefon ve sigaralar ele geçirildi

Operasyonlarda kaçak telefon ve sigaralar ele geçirildi
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İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu, 50 kilo 800 gram tütün ve 840 paket sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayla ilgili 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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