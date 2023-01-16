Operasyonlarda kaçak telefon ve sigaralar ele geçirildi

İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu, 50 kilo 800 gram tütün ve 840 paket sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayla ilgili 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.