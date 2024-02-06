Van'ın 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili

Kaynak: İHA
Van'ın 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili
Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ilçede devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

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Saray Kaymakamlığı ise, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi.

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