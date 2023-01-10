Bu şehrin her makamında onlar var. Bu bir AKP liyakati haberidir

AKP döneminde devlet kurumlarına ‘tanıdık’ isimlerin atanmasına her gün bir yenisi eklenirken liyakat tartışmaları da son bulmuyor. AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile Van’ın Tuşba ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Salih Akman’ın akrabalarının, kentte eğitimden sağlığa birçok kamu kurumunda görev yaptığı ortaya çıktı. Liyakat çağrısı yapan Vanlı yurttaşlar, bu duruma tepki göstererek, “Van köklü ve kalabalık ailelerin şehri. Burada yöneticiler birbirini tanır. Aynı soyisimden insanların aynı kurumlarda görev alması şaşırtıcı. Biz göreve gelen bu soyadındaki yöneticilerin nasıl bu koltuklara geldiklerini öğrenmek istiyoruz" dedi.

AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar

Birgün Gazetesi’nden İlayda Kaya’nın haberine göre, Edinilen bilgiye göre; AKP’li Milletvekili Gülaçar ile aynı soyadı taşıyanların görev aldığı kurumlar ve görevleri şöyle:

•Mahmut Gülaçar: Büro Memur-Sen Van Şube Başkanı, Memur-Sen Van İl Başkan Vekili

•Huzeyfe Gülaçar: MEB Van Olgunlaşma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı

•Onur Gülaçar: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde memur

•İsmail Musab Gülaçar: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi

•Salih Gülaçar: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

•Suat Gülaçar: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bilgi işlem biriminde personel

•Sıraç Gülaçar: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personel birim sorumlusu

Tuşba ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Salih Akman

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile aynı soyisme sahip olanların çalıştıkları yer ile görevleri şöyle:

•İbrahim Akman: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Şube Müdürü

•Sami Akman: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi

•Zehra Akman: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi

•Ferhat Akman: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi

•Nur Akman: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi

•Muhammed Akif Akman: Van’ın Tuşba İlçesi’ndeki Canik Çok Programlı Lisesi’nde öğretmen

ÜNİVERSİTEYE PARTİLİ REKTÖR

Öte yandan; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli’nin AKP Van Milletvekili aday adayı olduğu, daha sonra AKP Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevi yaptığı da biliniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli

Yurttaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli’yle ilgili, “Bir rektörün siyasi geçmişi olmasını olumlu karşılamıyoruz. Eğitimin, eğitimcinin tarafsız olması şart. Rektör koltuğuna geldiğinden beri AKP ziyaretleri bitmedi. İktidara olan yakınlığını siyasi geçmişinden ve kişisel sosyal medya hesaplarından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.