Vanke 1,4 milyar dolar zarar bildirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vanke 1,4 milyar dolar zarar bildirdi

Çinli konut geliştiricisi Vanke, yerel gayrimenkul firmalarının durgun ekonomide konut satışlarının düşmesiyle daha da kötüleşen sektör çapındaki krizle mücadele etmeye çalışırken, yılın ilk yarısında zarar açıkladı.

Uzman firma CRIC'e göre Vanke, geçen yıl satışlar bakımından Çin'in ikinci büyük geliştiricisi konumundaydı.

Şirket, Cuma günü Hong Kong Borsası'na yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da sona eren yılın ilk yarısında 1,4 milyar dolar net zarar bildirdiğini duyurdu.

Bu miktar, grubun geçen ay yaptığı ve 7 ila 9 milyar yuan arasında net zarar öngördüğü tahminlerden daha yüksek.

Şirket yaptığı açıklamada, "Vatandaşların ev satın alma konusunda güveninin yeniden sağlanması zaman alacak" ifadelerine yer verdi.

Vanke, ekonomik olumsuzluklara rağmen 2023'ün aynı döneminde 9,9 milyar yuan net kar elde etti.

Şirket, bir zamanlar şirketin sağlamlığının garantisi olarak görülen Güney Çin'deki Shenzhen şehir yönetiminin bir kısmına ait.

Çin'in gayrimenkul piyasası, bazı geliştiricilerin iflasın eşiğinde olması ve yavaşlayan ekonomi ortamında düşük emlak fiyatlarının tüketicileri yatırım yapmaktan caydırması gibi benzeri görülmemiş zorluklarla boğuşuyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Vanke'nin kredi notunu bu ay bir kademe düşürerek B1'e indirdi ve bunun "son derece spekülatif" olduğunu duyurdu.

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