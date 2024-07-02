Vapurda korku dolu anlar! 80 yolcu 30 dakikada tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Vapurda korku dolu anlar! 80 yolcu 30 dakikada tahliye edildi

İzmir'de, dümen arızası sebebiyle kıyıya yanaşamayan bir vapur, başka bir vapurun yardımıyla iskeleye çekilerek güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka'dan saat 08.05'te Alsancak-Pasaport güzergahına doğru yola çıkan "Mete 2" isimli vapur, Pasaport İskelesi'ne yaklaştığında dümen arızası meydana geldi ve bu nedenle iskeleye yanaşamadı.

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Vapurun yedeklenmesi amacıyla, seferde olmayan başka bir vapur olay yerine yönlendirildi. Arızalı vapur, yardım gemisi tarafından yedeklenerek iskeleye başarıyla çekildi.

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Vapurda bulunan 80 yolcu, yaklaşık 30 dakika süren bir bekleyişin ardından tahliye edildi.

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Meydana gelen arıza nedeniyle, Pasaport'tan kalkması planlanan 08.30 seferi iptal edilmek zorunda kaldı.

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