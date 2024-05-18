Bandırma Vapuru'na ziyaretçi akını

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda olduğu gibi bu sene de binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

16-18 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, ‘Milli Mücadele’ ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

“ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİNİN BAŞLADIĞI YER”

Sakarya Barosu Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız, “Kurtuluş mücadelesinin başladığı kentte olmak heyecan verici” diyerek 19 Mayıs nedeniyle Samsun Barosu’nun düzenlediği organizasyona katıldığını ve bu özel günün anlamını bir kez daha idrak etmek üzere Samsun’a geldiğini ifade etti. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı kentte bulunmanın büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde, Atatürk’ün doğum gününün 19 Mayıs olarak kabul edildiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Ayrıca Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı da müzenin önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatları, İngiliz vizesi, Karargah Heyeti belgeleri gibi tarihsel vesikalar, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli belgelerle birlikte sergileniyor. Ayrıca müzede, Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancasının replikası ile Dolmabahçe Sarayı ve Savarona Yatı’nda giydiği kıyafetlerin replikaları da bulunuyor.

Müze aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının Samsun basınına yansımalarını, gerçekleştirilen yas törenlerini, vasiyetnamesini ve noter onaylı vasiyetnamenin suretini içeren belgeleri de sergiliyor. Ulu Önder’in yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler de müzede yer alıyor. Bandırma Vapuru’nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında ise tefriş salonu olarak isimlendirilen kamara bulunuyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Geminin orta bölümündeki Kaptan Köşkü’nde ise pusula, hız kontrol paneli ve denge pusulası gibi önemli donanım parçaları sergileniyor.

Ziyaretçiler arasında, Atatürk’ün bindiği gemiyi görmekten duydukları gurur ve heyecanı paylaşan insanlar da bulunuyor.

Ankara’dan gelen Ömer Kayasaroğlu, “Ata’mızın bizlere emanet ettiği bu ülkede, onun bindiği gemiyi ziyaret edebilmek, o hissiyatı yaşayabilmek, onun giydiği kıyafetleri görebilmek ayrıca bir gurur veriyor. Çocuklarımıza biz bunları yaşatmak istiyoruz, bir sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu açıdan da gurur duyuyoruz” dedi.

11 yaşındaki Azra Kayasaroğlu da Bandırma Gemisi’ni çok beğendiğini ve daha önce gelmediğini ifade etti.

Nevşehir’den ailesiyle gelen Meryem Cesur ise “Çocuklarla birlikte 19 Mayıs’ta Atatürk’ü anmak için geldik. Kendim yurt dışında doğup büyüdüm ama burada olmak çok heyecanlı” şeklinde konuştu.

Semih Cesur ise “Çok beğendik, çok merak ediyorduk. Çok mutlu olduk ve duygulandık. Çocuklarımız için de değişiklik oldu” dedi.