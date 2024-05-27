Var evi kerem evi yok evi verem evi atasözünün anlamı nedir?

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Var evi kerem evi yok evi verem evi atasözünün anlamı nedir?

Var evi kerem evi yok evi verem evi atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Var evi kerem evi yok evi verem evi atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Ekonomik durumu sağlam olan bireylerin konutlarında bereket ve neşe hüküm sürerken, maddi açıdan kısıtlı olanların evlerinde ise zorluk ve sıkıntılar barınır.

Refah içindeki ailelerin mekânlarında bolluk ve cömertlik gözlenirken, dar gelirli kesimin yaşadığı yerlerde ise kıtlık ve yoksulluk belirginleşir.

VAR EVİ KEREM EVİ YOK EVİ VEREM EVİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kardeşlerden biri asgari ücretle iki evladına kira ödeyerek bakmaya çalışırken diğeri güllük gülistanlık köşklerde yaşıyor, var evi kerem evi yok evi verem evi..."

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