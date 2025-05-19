VAR kayıtları açıklandı: Şampiyonluk maçının kararlarındaki konuşmalar

Süper Lig'de 36. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı. Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının görüntüleri yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımında VAR kayıtları YouTube ve Facebook'ta yer aldı. İşte o kayıtları: