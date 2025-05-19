VAR kayıtları açıklandı: Şampiyonluk maçının kararlarındaki konuşmalar

Kaynak: Haber Merkezi
VAR kayıtları açıklandı: Şampiyonluk maçının kararlarındaki konuşmalar

Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı.

Süper Lig'de 36. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı. Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının görüntüleri yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımında VAR kayıtları YouTube ve Facebook'ta yer aldı. İşte o kayıtları:

Son Haberler
Türk yüzücülere okyanusta köpek balığı saldırdı!
Türk yüzücülere okyanusta köpek balığı saldırdı!
Bir milletvekili CHP’ye katıldı! Rozeti Özgür Özel taktı
Bir milletvekili CHP’ye katıldı! Rozeti Özgür Özel taktı
VAR kayıtları açıklandı: Şampiyonluk maçının kararlarındaki konuşmalar
VAR kayıtları açıklandı: Şampiyonluk maçının kararlarındaki konuşmalar
İstanbullular dikkat: Yüzde 10 zam kapıda!
İstanbullular dikkat: Yüzde 10 zam kapıda!
Eski milletvekili hayatını kaybetti!
Eski milletvekili hayatını kaybetti!