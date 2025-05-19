VAR kayıtları açıklandı: Şampiyonluk maçının kararlarındaki konuşmalar

Süper Lig'de 36. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı. Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının görüntüleri yer aldı.
Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımında VAR kayıtları YouTube ve Facebook'ta yer aldı. İşte o kayıtları:
Trendyol Süper Lig 36. Hafta I VAR Kayıtları I Sahada İnceleme— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) May 19, 2025
Hemen İzle ????
YouTube: https://t.co/e7gftZPEGZ
Facebook: https://t.co/Z3H4sK91yX pic.twitter.com/WbptpvKkaU