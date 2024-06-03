Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. etap son karşılaşmasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi.

Teksas eyaletinin Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadelede milliler rakibini 3-2 mağlup etti.

Turnuvadaki performansıyla herkesi hayran bırakan Melissa Vargas attığı 121 km/h smaç ile en hızlı smaç atan oyuncu rekorunu kırdı.

Turnuvanın ilk etabında ev sahipliğini üstlenen millilerimiz Antalya'daki organizasyonda 2 galibiyet iki mağlubiyet almıştı.

Altın Kızlarımız turnuvanın ikinci etabı olan ABD'de ise Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi devirdi.

Millilerimiz bu sonuçta dünya sıralamasında liderliğini korumayı garantiledi.

Turnuvanın 3. etabı ise 12 Haziran'da Hong Kong'da oynanacak.

Millilerimizin maç takvimi şu şekilde:

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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