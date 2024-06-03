Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. etap son karşılaşmasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi.
Teksas eyaletinin Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadelede milliler rakibini 3-2 mağlup etti.
Turnuvadaki performansıyla herkesi hayran bırakan Melissa Vargas attığı 121 km/h smaç ile en hızlı smaç atan oyuncu rekorunu kırdı.
Turnuvanın ilk etabında ev sahipliğini üstlenen millilerimiz Antalya'daki organizasyonda 2 galibiyet iki mağlubiyet almıştı.
Altın Kızlarımız turnuvanın ikinci etabı olan ABD'de ise Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi devirdi.
Millilerimiz bu sonuçta dünya sıralamasında liderliğini korumayı garantiledi.
Turnuvanın 3. etabı ise 12 Haziran'da Hong Kong'da oynanacak.
Millilerimizin maç takvimi şu şekilde:
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya