Varise iyi gelen yöntemler neler?

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Varise iyi gelen yöntemler neler?

Varisler, bacaklarda genişlemiş ve kıvrılmış damarların sebep olduğu çağın en yaygın bir sağlık sorunu. Uzman doktorlar, varislerin yönetiminde yardımcı olabilecek bazı doğal yöntemleri paylaştı.

Beslenme Düzenine Dikkat: Varislerle mücadelede dengeli bir beslenme önemlidir. Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Zeynep Karaca, “Lif açısından zengin gıdalar tüketmek, damar sağlığını destekler. Özellikle meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagiller, damar duvarlarını güçlendiren besinler arasında yer alır” dedi.

Egzersiz ve Fiziksel Aktivite: Düzenli fiziksel aktivite, varislerin yönetiminde etkili olabilir. Kardiyoloji uzmanı Dr. Ahmet Yılmaz, “Yüzme, yürüyüş ve bisiklet gibi düşük etkili egzersizler, bacak kaslarının güçlenmesine ve damarların kan akışının iyileşmesine yardımcı olur. Bu tür egzersizler, varislerin belirtilerini hafifletebilir” şeklinde açıklama yaptı.

Aloe Vera ve Elma Sirkesi: Aloe vera ve elma sirkesi gibi doğal ürünler, varis semptomlarını hafifletmede kullanılabilir. Deri uzmanı Dr. Elif Kurt, “Aloe vera jelinin bacaklara masaj yapılarak uygulanması, cildin nemlenmesine ve varislerin görünümünün azalmasına yardımcı olabilir. Elma sirkesi ise, kan dolaşımını artırarak varislerin şiddetini azaltabilir” dedi.

Yüksek Topuklu Ayakkabılardan Kaçınma: Uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymek, varislerin kötüleşmesine neden olabilir. Ortopedi uzmanı Dr. Melih Aydın, “Düşük topuklu ve destekleyici tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, bacaklarda oluşan baskıyı azaltarak varis belirtilerini hafifletebilir” şeklinde belirtti.

Doğru Pozisyon ve Dinlenme: Bacakların uzun süre aynı pozisyonda kalması, varisleri tetikleyebilir. Fizyoterapist Dr. Selin Ekinci, “Uzun süre oturmak veya ayakta durmak, bacaklardaki kan akışını olumsuz etkileyebilir. Ara sıra bacakları yukarı kaldırmak ve hafif esneme hareketleri yapmak, kan dolaşımını iyileştirebilir” dedi.

Bu doğal yöntemler, varislerin semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve genel bacak sağlığını destekleyebilir. Ancak, varislerin ciddileşmesi durumunda bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir.

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