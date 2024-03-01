Varto'da "at eyeri" kavgası kanlı bitti. 13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldürüldü

Kaynak: İHA
Varto'da "at eyeri" kavgası kanlı bitti. 13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldürüldü
Muş’un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen suça kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti. E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze Muş'a gönderildi.
Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarını sürdürürken, hastane önünde de geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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