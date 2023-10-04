Vatan Partisi'nden LGBTİ'ler için kanun önerisi

Vatan Partisi'nden LGBTİ+'lar için kanun önerisi hazırladı. Kanun önerisinde LGBTİ’lerin örgütlenmelerinin yasaklanması ve fon almalarının ağır şekilde cezalandırılması istendi.

Vatan Partisi'nden LGBTİ'ler için kanun önerisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak LGBTİ'ler hakkında ceza yaptırımı öngören kanun önerisini açıkladı.

Perinçek, Vatan Partisi’nin LGBTİ'lerİn örgütlenmesine ceza yaptırımı öngören kanun önerisini basın açıklaması yaparak açıkladı.

ÖNERİ TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’A SUNULACAK

Öneri, önümüzdeki günlerde Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı önderliğindeki bir heyet tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak.

Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"LGBT diye kısaltılan “lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, cinsiyetsizlik, akışkan Cinsiyet” gibi doğal olmayan, kadın ile erkek kimliği ve ilişkisi dışındaki cinsel kimlik ve ilişkilerin propagandası ve örgütlenmesi; milletimiz, devletimiz ve insanımız için ciddî tehdit oluşturmakta ve yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Öncelikle insan, aile kurumu ve kadınıyla erkeğiyle bütün toplum hedeftedir. İnsanın cinsiyetine yabancılaştırılması, kendi bedeniyle kavgalı hale getirilmesi, bunalımları, intiharları, madde ve alkol bağımlılığını tetiklemekte, şiddet eğilimini kışkırtmaktadır. Dış dayatmalarla cinsiyet değiştirdiği için pişman olanların sayısı artmaktadır.

LGBT propagandasının masum ve bilinçsiz olan çocukları bile hedef alması, onları istismara açık hale getirmektedir. Dahası, çocukların cinsiyetine müdahale etmek ve onları LGBT hareketini meşrulaştırmak amacıyla kullanmak, toplumumuzun geleceğini karartmaktadır.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada sözde 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' vakalarında kayda değer artışlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu artışın nedeni doğal değil, ideolojik ve kültüreldir. Gençlerin kimlik arayışı 'özgürlük, çağdaşlık, düzene başkaldırı' olarak sunulan LGBT propagandasıyla buluşturulmakta ve 'LGBT birey' kimliği yaygınlaştırılmaktadır.

"Eşcinsellik, tarih boyunca sınıfsal çelişkilerin ve kadının aşağılanmasının aşırı boyutlara vardığı toplumlarda, topluma yukardan aşağı dayatılmıştır. Günümüz dünyasında da LGBT propaganda ve örgütlenmesi, emperyalist devletlerin bütün insanlığa ve millî devletimize karşı yıkıcı faaliyeti kapsamındadır. Bu faaliyetle toplumumuzu ayakta tutan değerler yozlaştırılmakta ve çürütülmektedir.

Emperyalist batıdan gelen ideolojik baskılarla oluşturulan 'toplumsal cinsiyet' kavramı altında, cinsiyetsizlik ve benzeri doğal olmayan cinsel kimlikler topluma dayatılmakta, eşcinsellik ve transseksüellik yaygınlaştırılmaktadır.

Yabancı devlet parasıyla desteklenen LGBT propagandası ve örgütlenmesi, millî kültürümüzde ve ahlakımızda derinleşen yaralar açmaktadır.

İnsanı, toplumu, sağlığı, genel ahlâkı ve kamu güvenliğini korumak, devletimizin anayasal görevidir. 'Doğal Olmayan Cinsel Kimlik ve İlişkilerin Propaganda ve Örgütlenmenin Suç Oluşturduğuna İlişkin Kanun'un amacı, LGBT propaganda ve örgütlenmesini ceza yaptırımına bağlayarak, devletimizi, toplumumuzu, aileyi ve insanımızı korumaktır.

Kanun Önerisinde tanımlanan amaçla

-Propaganda,

-Toplantı ve gösteri yasağına aykırı eylemler

-Örgütlenme

-Yabancı devlet ve kurumlardan yardım alma suçları

tek tek tanımlanmış ve caza yaptırımına bağlanmıştır.

'Doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkilerin propagandasından kasıt; özendirme ve telkin içeren kamuya açık eylemlerdir. Gazete, dergi, kitap, televizyon, sinema, radyo, internet gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılan özendirici nitelikteki yayınlar ve aynı nitelikteki toplantı ve gösteriler propaganda kapsamındadır.

Kanunda cezalandırılan, kamuya açık propagandadır. Kişilerin özel hayatları ve kendi aralarında yaptıkları görüş alışverişleri, propaganda kapsamında değildir.

Cinsiyet, cinsellik ve doğal olmaya cinsel kimlikler konularında yapılan bilgilendirme, araştırma ve tartışmalar, elbette suç kapsamı içinde değildir.

Suçun oluşumunda kasıt unsurunun saptanması, belirleyici önemdedir.

Örgüt suçuna gelince, kanunda, doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkilerin propagandası amacıyla örgüt kurma veya örgüt yönetme eylemleri de cezalandırılmıştır.

Ayrıca tanımlanan amaçla kurulan örgütlerin kapatılması öngörülmüştür. Kapatma hükmünün verilmesi için iki şart aranmalıdır. Suç, ya o örgütü temsil eden organlar aracılığıyla işlenecektir ya da o örgütün faaliyetinin tanımlanan suça odak oluşturduğu saptanacaktır.

Suç oluşturan amaçla yabancı devletlerden, örgütlerden ve kurumlardan maddî yardım almak, cezayı ağırlaştırma nedeni olarak öngörülmektedir."

İlgili Haberler
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'Erdoğan’ın aklında varsa yoksa LGBT'
Tarikatçılar canlı yayında "Sakalsız erkek diğer erkekleri tahrik eder" dedi. Bu LGBT değil mi?
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor
İBB'nin resim sergisine savcılıktan lgbt soruşturması
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Galatasaray'dan İngilizlere sert tepki Spor
Galatasaray'dan İngilizlere sert tepki
Bataklığa saplanan eşeği AFAD ekibi kurtardı Yaşam
Bataklığa saplanan eşeği AFAD ekibi kurtardı
Stabilize yolda sulama kanalına uçtu! Baba- kızı itfaiye kurtardı Gündem
Stabilize yolda sulama kanalına uçtu! Baba- kızı itfaiye kurtardı
PKK'nın katlettiği 26 kişi için anma töreni Gündem
PKK'nın katlettiği 26 kişi için anma töreni
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sokak röportajında gündem olan sözler: "Satacak bir şey kalmayınca ona zam buna zam" Gündem
Sokak röportajında gündem olan sözler: "Satacak bir şey kalmayınca ona zam buna zam"