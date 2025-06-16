Vatan Partisi'nin üst düzey ismi intihar etti

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 1 Haziran tarihinde İstanbul Taksim’deki evinde silahla intihar girişiminde bulunan Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, yaşamını yitirdi.

#SONDAKİKA



????1 Haziran günü, Taksim’deki evinde silahla intihar girişiminde bulunan Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, hayatını kaybetti. #vatanpartisi pic.twitter.com/FPNO4OzwQr — Dilek YAMAN DEMİR (@dlk_ymn) June 16, 2025

NE OLMUŞTU?

Olay 1 Haziran'da Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı’nda Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda saat 19.41 sıralarında meydana gelen olayda, Oğuzhan Balkan, Taksim'de silahlı intihar girişiminde bulundu.

29 yaşındaki Balkan'a ulaşamayan arkadaşları binaya geldi. Balkan’ın odasının boş olduğunu gören şahıslar daha sonra tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapının kırılmasından sonra Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu.

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkan’ın silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde bir silah bulundu.