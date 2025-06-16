Vatan Partisi'nin üst düzey ismi intihar etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatan Partisi'nin üst düzey ismi intihar etti

Taksim’deki evinde silahla intihar girişiminde bulunan Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, yaşamını yitirdi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 1 Haziran tarihinde İstanbul Taksim’deki evinde silahla intihar girişiminde bulunan Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan, yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay 1 Haziran'da Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı’nda Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda saat 19.41 sıralarında meydana gelen olayda, Oğuzhan Balkan, Taksim'de silahlı intihar girişiminde bulundu.

29 yaşındaki Balkan'a ulaşamayan arkadaşları binaya geldi. Balkan’ın odasının boş olduğunu gören şahıslar daha sonra tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapının kırılmasından sonra Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu.

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkan’ın silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde bir silah bulundu.

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