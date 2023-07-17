Vatandaş bağırdı kirpi avcıları kaçtı

Siirt kırsalında kirpi avlayan kaçak avcılar, vatandaşları görünce hayvanları bırakıp kaçtı.

Vatandaş bağırdı kirpi avcıları kaçtı

İHA'nın haberine göre, Siirt merkez kırsalında kaçak avcılar, kirpi avına çıktı. Bu sırada vatandaşları gören kaçak avcılar, yakaladıkları hayvanları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Kirpinin etinin birçok hastalığa iyi geldiği rivayeti nedeniyle hayvanların kaçak avcılar tarafından avlandığını belirten vatandaş Hikmet Aksu, kaçak avcıların kendilerini görünce kirpileri bırakıp kaçtığını söyledi.

İki gündür hayvanları beslediğini kaydeden Aksu, kirpiyi birkaç gün sonra doğal ortamına bırakacağını dile getirdi.

Aksu, “Bağa giderken kaçak avcıların ellerinde bu kirpileri gördük. Bizi görüp kaçtılar. Kansere iyi geldiği söylenen bu kirpileri avladıklarını gördük. Normalde bu kirpilerin kansere iyi geldiği hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Kaçak avcılardan tek istediğimiz bu kirpileri öldürmesinler” dedi.

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