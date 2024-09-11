Vatandaş iflas etti. 6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu

Dar gelirlinin tek geçim kaynağı kredi kartları oldu. Parası biten kredi kartına sarılınca, bir de bunun geri ödemesi var. Kredi kartı ve kredi borcunu tahsil edemeyen bankalar icra silahını çekti. İcra takibine alınanların sayısı 1 milyon kişiye dayandı.

Vatandaşları kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının çığı gibi büyüdüğünü öne süren Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yazılı açıklama yaptı.

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 23-29 Ağustos haftasında 60,6 milyar liralık artış olduğunu ifade eden Başevirgen miktarın 3,48 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

Bankalar tarafından icra takibine alınanların sayısının ilk altı ayda 1 milyon kişiyi aşarken toplam sayının 1 milyon 63 bin 379 kişi olduğu öğrenildi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e göre 2024 Ocak-Temmuz döneminde 642 bin 159 kişinin bireysel kredi nedeniyle icra takibine alındı. Başevirgen kredi kartı borcu nedeniyle icra takibine düşün kişi sayısını da açıkladı. Buna göre 784 bin 374 kişinin de icra takibinde.

Başevirgen yaptığı yazılı açıklamada ayrıca şunları söyledi.

“Bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınanlar 2023’ün aynı dönemine göre 155 bin 812 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanlar ise 322 bin 878 kişi arttı. Kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemediği için takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 63 bin 379 kişi icraya verildi”

Kirayı elden ödeyene ceza kesilecek

Bireysel kredi kartı ve kredi kartı borçlarının 3,48 trilyon liraya yükseldiğini ifade eden CHP'li vekil bireysel kredilerin bakiyesinin 15,8 milyar lira artış gösterdiğini ve 1 trilyon 858 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Başevirgen'e göre kredi kartı borç bakiyesinin ise 44.8 milyar lira artarak 1 trilyon 623 milyar liraya yükseldi.

BÜYÜK ARTIŞ

Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarındaki artış oranına da değinen Başevirgen'e göre bu yükselişin oranı yüzde 167....Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunduğunu iddia eden CHP'li vekil "vatandaşın faizleri ve icra masrafları hariç 131 milyar liraya yakın icralık kredi borcu var” diye konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ KARA LİSTEDE

Borcunu ödeyemediği için takipteki vatandaş sayısı temmuz ayı sonunda 2 milyon 454 bin 768 kişi olduğunu ifade eden Manisa Milletvekil Bekir Başevirgen toplamda bankalar ve finans kuruluşları ile varlık yönetim şirketleri tarafından takipte tutulan kişi sayısının 3 milyon 853 bin 40 kişi olduğunu iddia etti.