Vatandaşın okuduğu şiir sosyal medyada gündem oldu

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, sosyal medyaya sokak röportajında bir vatandaşın okuduğu şiir damgasını vurdu.

Vatandaş o anlarda şiiri okuyarak iktidara isyanını dile getirdi.

Şiir çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Vatandaşın okuduğu şiirin dizeleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşın okuduğu şiirin dizeleri şöyle:

Gök kubbeyi devirsen de

Haydi size güle güle

Artık size güle güle

Evirsen de çevirsen de

Adaletsiz mahkemenle

Çarık çürük malzemenle

Yangınınla zelzelenle

Artık size güle güle

Önem vermedin liyakate

Millet düştü felakete

Yanınızda Beşli Çete

Haydi size güle güle

Güle güle artık güle güle

Zehir saçan baronlarla

Haksız vurgun vuranlarla

Kemençeyle horonlarla

Artık size güle güle

Vatandaş şiirinin devamında konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha ne söyleyeyim. Bittiler bittiler. Sözüm bu kadar. Ne düşündüğümü ne söylemek istediğimi herhalde dinleyenler anlamıştır. Arifler anlar cahiller anlamaz. Başka diyecek sözüm yok." dedi.