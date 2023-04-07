Vatandaşın okuduğu şiir sosyal medyada gündem oldu

Editör: Gülsüm Acıyan
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, sosyal medyaya sokak röportajında bir vatandaşın okuduğu şiir damgasını vurdu.
Vatandaş o anlarda şiiri okuyarak iktidara isyanını dile getirdi.
Şiir çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Vatandaşın okuduğu şiirin dizeleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Vatandaşın okuduğu şiirin dizeleri şöyle:
Gök kubbeyi devirsen de
Haydi size güle güle
Artık size güle güle
Evirsen de çevirsen de
Adaletsiz mahkemenle
Çarık çürük malzemenle
Yangınınla zelzelenle
Artık size güle güle
Önem vermedin liyakate
Millet düştü felakete
Yanınızda Beşli Çete
Haydi size güle güle
Güle güle artık güle güle
Zehir saçan baronlarla
Haksız vurgun vuranlarla
Kemençeyle horonlarla
Artık size güle güle
Vatandaş şiirinin devamında konuşmasına şöyle devam etti:
"Daha ne söyleyeyim. Bittiler bittiler. Sözüm bu kadar. Ne düşündüğümü ne söylemek istediğimi herhalde dinleyenler anlamıştır. Arifler anlar cahiller anlamaz. Başka diyecek sözüm yok." dedi.