Vatandaş karta yüklenmeye devam ediyor! Kredi kartında rekor artış

Kredi kartları yüzde 86, banka kartları yüzde 48 ve ön ödemeli kartlar ise yüzde 104 oranında büyüme gösterdi.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 88 artarak 428,5 milyar TL'ye ulaştı.

KARTLA ÖDEME HIZLA ARTIYOR

Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’de kartlı ödeme alışkanlıkları hızla artmaya devam ediyor.

Kredi kartı vergisi için flaş adım

Eylül ayı boyunca kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 artarak 1,44 trilyon TL'yi aştı.

Dünya'nın haberine göre kredi kartları ile yapılan ödemeler, 1,22 trilyon TL ile en büyük payı oluştururken, banka kartları ile 200,3 milyar TL ve ön ödemeli kartlar ile 28,8 milyar TL ödeme yapıldı.

Kredi kartı adedinde yüzde 13, banka kartı adedinde yüzde 5 ve ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 22'lik bir artış gözlemlendi. Toplam kart sayısı ise 423,1 milyon adede ulaşarak geçen yıla göre yüzde 11 büyüdü.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yıla göre yüzde 88 artışla 428,5 milyar TL'ye yükseldi ve bu ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 olarak kaydedildi. Kredi kartları ile internetten yapılan ödemeler, kartlı işlemlerin büyümesinde büyük bir etken olarak öne çıkıyor.